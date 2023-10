San Cristoforo

Via Barcellona è ancora piena di rifiuti, nonostante le telecamere

La presenza delle telecamere installate dal Comune di Catania per scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte dei "soliti incivili" non ha risolto il problema delle discariche abusive in via Barcellona, a San Cristoforo. E' quanto documenta una foto inviata da un lettore, che si chiede quindi se il sistema di monitoraggio sia effettivamente in funzione