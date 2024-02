Discarica a cielo aperto in via Fondo Romeo: "Raggiunti livelli preoccupanti"

“Intervenire prima di rischiare una nuova via Toledo, ovvero la strada nel quartiere degli Angeli Custodi chiusa con i blocchi di cemento per impedire lo scarico di tonnellate di immondizia”. Lo sottolinea il consigliere comunale, Andrea Cardello, in merito alle tante discariche abusive presenti in via Fondo Romeo e non solo.

“Il cimitero di Catania è circondato da montagne di spazzatura con il risultato che in queste strade ci sono più rifiuti ammucchiati che macchine o scooter in transito e non sto esagerando. Un problema a cui si aggiunge anche il rischio incendi, la mancanza di controlli e una richiesta di un sistema di videosorveglianza che, finora, non è mai stata attuata adeguatamente".

“La piaga delle discariche abusive - conclude Cardello - riguarda tutte le periferie di Catania ma in via Fondo Romeo e nei pressi del cimitero ha raggiunto livelli preoccupanti. Le segnalazioni e le proteste dei cittadini ormai non si contano più e tutte parlano di un’area finita nel mirino della microcriminalità che qui ci scarica di tutto”.

