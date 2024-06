La nuova denuncia del comitato Vulcania: "Grossa discarica in viale Marco Polo"

Il comitato cittadino Vulcania riporta l'attenzione su una delle tante situazioni di degrado irrisolte nel quartiere Borgo-Sanzio di Catania. Al viale Marco Polo, negli anni, si è formata una grande discarica a cielo aperto in cui, quotidianamente, si fermano diverse auto che scaricano rifiuti. "Purtroppo - denuncia il comitato Vulcania - la discarica è rimasta tale, anzi si è ingrandita, perché tutti quelli che incivilmente possono scaricare rifiuti di ogni genere, continuano a farlo senza timore. La video sorveglianza è indispensabile per combattere chi abbandona i rifiuti. Ciò che il comitato fa notare è la superficialità oppure l’insufficienza nel controllo e nell’operare, sempre con proposte, in questo caso videosorveglianza. L’obiettivo - continua - è quello di identificare e punire i trasgressori nell’interesse della collettività. Si sollecita gli organi preposti a intervenire, per rassicurare i cittadini residenti della zona, al ripristino e all’ennesima bonifica della zona deturpata da rifiuti abbandonati. Altro problema da risolvere è la totale mancanza di interventi di scerbatura, da troppo tempo".

La folta vegetazione presente nel marciapiede di tutto il viale in questione favorisce la presenza di topi e insetti, nascondendo solo in parte lo scempio. "Visto il crescente malessere degli abitanti - conclude la nota - è fondamentale agire al più presto per restituire finalmente al quartiere dignità e decoro. Auspichiamo che si intervenga immediatamente, prima di ritrovarsi in una vera e propria giungla. Tutto questo non da certo una bella immagine al quartiere Borgo-Sanzio".