Discariche in via Santa Maddalena e nel resto di Catania, la denuncia del comitato Romolo Murri

Già da tempo il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, aveva lanciato “l’allarme discariche” per le vie di Catania. "In questi giorni assistiamo a scenari incredibili dove i visitatori, invece di portarsi a casa una cartolina del barocco etneo, si portano lo scatto di strade e piazze che letteralmente sono sommerse dalla spazzatura", denuncia il presidente del comitato Romolo Murri. "Gli operatori sono costretti ad organizzare visite guidate con tour della “munnizza” annessa perché ormai le discariche fanno parte integrante del panorama quotidiano della città. Ma l’amministrazione in tutto questo cosa fa?", continua la nota. La stagione estiva è quasi alle porte e questo vuol dire un aumento dei visitatori, con relative conseguenze per l’immagine della città, ma soprattutto l’aumento delle temperature. Con il gran caldo ne consegue una evidente macerazione della spazzatura al sole con presenza di odori nauseabondi e liquami oltre all’invasione di topi e insetti vari. "Cosa si potrà allora? Gettare camionate di disinfettante nelle strade? E poi? Intanto proseguono le segnalazioni dei cittadini e dopo piazza Borsellino (l’ex piazza Alcalà) l’emergenza si concentra anche in via Santa Maddalena. Qui ovviamente la differenziata è pura utopia perché, in queste condizioni di assoluto degrado, si rischia l’ennesima bomba ecologica", conclude Parisi.