Via Raffineria, sanzionata una discoteca abusiva con all'interno 300 persone

La polizia amministrativa ha sanzionato il titolare di un pub di via Raffineria. Durante un controllo è stato accertato che il pub, nei fatti. era divenuto una discoteca senza le necessarie autorizzazioni. Così il proprietario è stato denunciato e sanzionato perché sprovvisto di licenza di trattenimenti danzanti. La serata è stata quindi interrotta e i circa 300 avventori, per motivi di sicurezza, fatti uscire dalla struttura.

Infine, il titolare veniva contravvenzionato anche con la sanzione amministrativa di euro 800 euro in quanto recidivo e con la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni. Inoltre nel corso dei controlli della polizia è stato vagliato un chiosco di via Sangiuliano poiché vi era la presenza di circa 12 persone, assembrate e prive della mascherina di protezione. Considerata la violazione della normativa anti-pandemia in vigore, al titolare dell’esercizio è stata quindi comminata una sanzione e la chiusura per cinque giorni.