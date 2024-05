Discoteca abusiva in un vigneto: evento interrotto, denunce e sanzioni

Un evento musicale, organizzato senza le necessarie autorizzazioni in una vigna di Zafferana Etnea, è stato interrotto nel tardo pomeriggio del 25 aprile dagli agenti della squadra amministrativa della questura di Catania, che ha eseguito delle verifiche specifiche insieme al personale Asp-Spresal. Gli agenti hanno accertato che era stato organizzato un intrattenimento a pagamento in un’aria di circa 1000 metri quadri.

Cavi a terra senza coperture

Erano presenti circa 300 persone, che avevano pagato un biglietto d’ingresso di 10 euro e stavano ballando a ritmo di musica trasmessa da una postazione dj allestita con impianto luci, consolle e amplificazione. Una vera e propria discoteca che, essendo stata allestita in modo temporaneo e improvvisato, non rispettava quelle basilari norme di sicurezza indispensabili per lo svolgimento di un evento in presenza di molte persone. I cavi elettrici dell’impianto di amplificazione, in particolare, erano poggiati a terra senza le necessarie coperture di sicurezza.

Sanzioni per oltre 8 mila euro

Inoltre, non era stato rilasciato alcun certificato da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo circa la solidità e la sicurezza dei locali ai fini dell’incolumità pubblica. In considerazione di questi elementi, gli agenti hanno sospeso l’evento e hanno denunciato all’autorità giudiziaria il responsabile dell'organizzazione per il reato di "apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento". Inoltre, il personale Asp-Spresal ha denunciato sempre la stessa persona per reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Sono state elevate contestazioni di natura amministrativa per 8.250 euro complessivi, in quanto l’organizzatore risultava sprovvisto della licenza per l’attività di discoteca e autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche. Sono in corso ulteriori accertamenti sul regolare impiego dei c.d. “buttafuori” presenti all’evento.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale