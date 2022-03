Serata in discoteca interrotta a Vulcania per mancanza di autorizzazioni

Nella nottata tra il 25 e il 26 marzo, la polizia ha effettuato un controllo presso una discoteca nella zona di Vulcania. Il titolare è stato denunciato perché non ha rispettato la diffida che gli vietava di organizzare serate musicali in assenza della licenza di pubblica sicurezza. E' stato anche indagato per aver avviato l'attività senza aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza della sala da ballo. Inoltre, è stato sanzionato perché sprovvisto di "licenza di trattenimento danzante". La serata è stata interrotta e gli avventori, per motivi di sicurezza, sono stati fatti uscire dalla struttura.