Il Comune di Biancavilla avvia la disinfestazione

Da domenica 7 a giovedì 11 maggio si procederà alla disinfestazione delle strade di Biancavilla. Per facilitare l’opera, l’amministrazione ha deciso di dividere la città in 4 macroaree contraddistinte da un colore. Dalle ore 23 di domenica 7 alle ore 6 di lunedì 8 a essere interessato sarà il perimetro rosso. Zona viale Dei Fiori, zona Collocamento, via Taranto,via Simeto. Lunedì 8, nelle ore pomeridiane, si procederà alla disinfestazione e sanificazione della ex linea ferroviaria Fce. Dalle ore 23 di lunedì 8 alle ore 6 di martedì 9 il perimetro Blu: zona Casina, Badalato, Mercato, via Scutari. Dalle ore 23 di martedì 9 alle ore 6di mercoledì 10 il perimetro Giallo: Sopra Lotto, via Turchia, zona Pacini, via Etnea. Infine, dalle ore 23 di mercoledì 10 alle ore 6 di giovedì il perimetro Verde: via San Placido, via Siracusa, Cristoforo Colombo, via Gemma, via Brescia, zona Texas. Ai cittadini viene raccomandato di chiudere bene le finestre e di non lasciare fuori dalle abitazioni indumenti stesi, alimenti, animali domestici e da cortile.