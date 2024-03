Scontri Padova-Catania, Pianese (Coisp): "Agenti feriti, sanzioni più dure"

Una pagina triste di cronaca e sport è stata scritta nella serata di ieri in occasione del match tra Padova e Catania, gara di andata della finale di Coppa Italia Serie C disputatasi in Veneto allo stadio Euganeo e finita 2-1 per i padroni di casa. Alcuni poliziotti, infatti, sono rimasti feriti nel corso degli scontri tra le tifoserie. La notizia è stata diffusa, in una nota, dal segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese.

"Gli ultras del Catania hanno sfondato il cancello della curva e hanno invaso il campo, scagliandosi contro i tifosi del Padova - riporta Pianese -. I poliziotti dei Reparti mobili di Padova e di Bologna e della Questura di Padova, hanno tentato di fronteggiare questi criminali travestiti da tifosi, ma sono stati colpiti da bombe carta, fumogeni e oggetti di ogni tipo. E così ancora una volta, nel day after, siamo costretti a contare i feriti: cinque poliziotti di cui due ricoverati dopo essere stati colpiti da bombe carta; a uno di loro, per via dell'onda d'urto, è stata diagnosticata perfino una sofferenza polmonare e cardiaca - prosegue -. In tre giorni contiamo dunque nove poliziotti feriti, nell'assordante silenzio di una certa parte politica. Nessuna solidarietà, come a dare per scontato che tutto ciò sia normale e che aggredire la Polizia sia un atteggiamento tollerabile e validato. La strisciante delegittimazione delle Forze dell'ordine per mano di alcuni sta producendo i suoi frutti - conclude -. Continuiamo a chiedere con forza non solo la solidarietà delle istituzioni ma anche l'approvazione con procedura d'urgenza delle norme che inaspriscono le sanzioni per chi aggredisce le Forze di Polizia".