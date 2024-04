Quadri antichi rubati e ritrovati in un garage: disposta la restituzione al museo di Militello

Il prossimo 17 aprile, alle ore 12, all’interno del Museo Civico “Sebastiano Guzzone”, il comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Palermo restituirà al sindaco del comune di Militello in Val di Catania, tre dipinti rubati nel 2013, dall’auditorium del Museo Civico, mentre erano esposti in una mostra.

Alla cerimonia presenzieranno diverse Autorità civili e militari. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, è stata sviluppata dalla sezione carabinieri tutela patrimonio culturale di Siracusa e dalla compagnia carabinieri di Acireale. traendo spunto da un’attività di perquisizione effettuata ad Acicastello dai militari dell’Arma territoriale, a seguito della quale si rinvenivano le opere trafugate chiedendo, al contempo, l’intervento del reparto speciale.

I successivi approfondimenti investigativi hanno evidenziato l’esatta corrispondenza tra i dipinti recuperati e quelli inseriti, all’epoca del furto, all’interno della “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, confermando ancora una volta come essa costituisca un unicum a livello internazionale. La comparazione ha permesso di individuare:

Un dipinto olio su tela, con cornice, raffigurante “due bambini in stile lezioso”, con stile ascrivibile al pittore francese, Francois Boucher;

Un dipinto olio su tela, con cornice, raffigurante “Console Cornelio inginocchiato davanti ad un angelo in atto di sottomissione”, recante la firma G. Sciuti;

Un dipinto olio su tela, con cornice, raffigurante “consorte di Sebastiano Guzzone donna Gaetanina Baldanza con vestito bianco e girocollo”, attribuito all’artista Sebastiano Guzzone.

