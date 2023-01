Dissequestro della Progitec dopo il blitz della guardia di finanza

In merito al blitz della guardia di finanza che, lo scorso 5 dicembre 2022, ha portato al sequestro di due imprese della nettezza urbana e quattro arresti, il legale rappresentante della Progitec srl, Giuseppe Sarpi, con una nota precisa che è stata annullata, in sede di riesame in data 22 dicembre 2022, l'ordinanza di sequestro preventivo della Progitec e si è proceduto, pertanto, al relativo dissequestro.