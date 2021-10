Maltempo, Sidra comunica sospensione dell'erogazione idrica in alcune aree della città

Il violento, ed eccezionale, fenomeno atmosferico che nella giornata di ieri si è abbattuto su Catania e provincia ha determinato un guasto agli impianti Sidra e - come comunica l'azienda - per questo motivo è stata sospesa l’erogazione idrica in alcune aree. A Catania nelle zone di: Via Barriera, Via Como, Via Brescia, Via Pavia, Via Galermo (parte alta), Via Sebastiano Catania, Via Poggio Lupo e traverse limitrofe. Nel Comune di Gravina di Catania in Via Gramsci, Via Etnea, Via Coviello, Via Fratelli Bandiera, Via Sanfilippo e zone limitrofe. Il ripristino del servizio è previsto per la serata di oggi.