"Disservizi Ast", Faisa Cisal Sicilia chiede le dimissioni del direttore generale

"Basta guardare il sito ufficiale della società Ast nella parte riguardante "Avviso all'utenza" per rendersi conto del numero giornaliero di corse soppresse e delle motivazioni addotte, quali carenza di autobus a causa di guasti, motivi tecnici e carenza di operatori di esercizio, in tutti i bacini di utenza, nessuno escluso, Palermo, Catania, Siracusa, Trapani, Messina e Ragusa". E' quanto denunciato, con una nota, da Faisa Cisal Sicilia che chiede le dimissioni dell’attuale direttore generale pro tempore di Ast spa.

Il sindacato evidenza i continui disservizi giornalieri registrati a discapito delle comunità interessate al servizio pubblico di trasporto esercitato da Ast, oramai, all'ordine del giorno. "Non vi sono sindaci delle comunità interessate ai disservizi che non abbiano manifestato lamentele al riguardo, stante le quotidiane e ripetute rimostranze dei cittadini. Non vi sono evidenze paragonabili all'attuale incresciosa situazione, venutasi a determinare da circa un anno a questa parte, a parità di condizioni ed anzi malgrado i minori servizi espletati e le decine di migliaia di chilometri annuali percorsi in meno dalla attuale gestione rispetto al passato - si legge nella nota del sindacato - Non si ha neppure evidenza degli investimenti effettuati direttamente dalla attuale gestione ed il programma di manutenzione adottato. Ciò ha significativamente pregiudicato l’immagine di Ast agli occhi dell’opinione pubblica e con essa la credibilità della stessa, oltre ad avere fortemente penalizzato la Mobilità nei territori interessati".

"Il trasporto pubblico che dovrebbe offrire la Partecipata Regionale, 'affoga' fra i disservizi e l’inosservanza del contratto di affidamento provvisorio in essere, stipulato tra l’ Amministrazione regionale e la Ast - conclude la nota - , tramite il quale, viene disposto l'impegno di somme in favore della Società per la copertura degli oneri finanziari conseguenti. Il concetto di utili, a fronte delle inadempienze e dei minori costi affrontati, lasciando a piedi gli utenti, è improponibile. Una sistematica soppressione delle corse crea disagi permanenti a lavoratori e studenti".