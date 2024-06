Zona industriale, lavoratori costretti a fare "slalom" tra le buche per andare al lavoro

Erbacce alte fino a due metri che deformano il manto stradale, blocchi di cordolo staccati e accatastati alla rinfusa, rifiuti ovunque, buche profonde e tondini d'acciaio che fuoriescono dal cemento. Questa è la desolante fotografia scattata da alcuni dipendenti di un’azienda che opera tra la VIII e la XVI strada della zona industriale di Catania. Ne consegue che la viabilità, deficitaria di interventi di manutenzione, mette a repentaglio l’incolumità dei tanti pendolari e non, costretti a seguire un percorso accidentato e sfornito sia di una segnaletica adeguata che di illuminazione. "Durante questo tragitto pedonale, siamo costretti a camminare su marciapiedi che versano in condizioni pessime e di abbandono" - lamentano i lavoratori.

La zona è complicata dal punto di vista della sicurezza e periodicamente, le condizioni precarie delle infrastrutture viarie della zona industriale di Catania tornano alla ribalta, sollevando critiche di chi quotidianamente si trovano a fare i conti con una realtà inaccettabile. La situazione, oltre a rappresentare un pessimo biglietto da visita per un distretto produttivo che da solo contribuisce al 15% del PIL della Sicilia, mette seriamente a rischio la sicurezza di chi è costretto a percorrere quei marciapiedi per recarsi al lavoro.

Ad aggravare il quadro è anche l'assenza di illuminazione e la presenza di auto parcheggiate sui marciapiedi. Condizioni quotidiane che costringono i pedoni a rischiare la loro incolumità sia di giorno che di notte. "Dopo il tramonto", aggiungono i lavoratori, "la situazione peggiora a causa della totale mancanza di illuminazione stradale. Nonostante la presenza di lampioni a led installati alcuni anni fa, questi sono ormai fuori uso da tempo".

Carenze strutturali che con la presenza di un nido nella zona rendono la sicurezza una questione di priorità assoluta. E su questo fronte c'è non poca preoccupazione anche tra i genitori dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola d'infanzia. Motivo per cui i lavoratori, per questa circostanza, chiedono di installare dei dossi artificiali in modo da scoraggiare la cattiva condotta di alcuni automobilisti che percorrono il tratto a velocità sostenuta.

Negli ultimi anni, le proteste di lavoratori e sindacati si sono intensificate, con numerose segnalazioni alle autorità competenti. Nonostante le promesse di interventi risolutivi da parte delle Istituzioni locali, le soluzioni concrete, però, tardano ad arrivare. "È inaccettabile che un'area così importante per l'economia catanese, e non solo, sia lasciata in queste condizioni", concludono i lavoratori. "Ci auguriamo che le nostre denunce non cadano nel vuoto e che chi di dovere adotti provvedimenti adeguati al fine di mettere in sicurezza la zona e garantire la dignità dei lavoratori".

