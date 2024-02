Strade bloccate e parcheggi selvaggi, Ciancio: "Durante festività agatine la città sembra autogestita"

"Sant'Agata è una festa, un momento di gioia e spiritualità, un evento identitario che ci riempie di orgoglio. Ma ciò non deve distrarre dai problemi della città che, proprio in occasione delle celebrazioni, emergono in tutta la loro insolutezza". Lo scrive in una nota la consigliera del M5S, Gianina Ciancio, in cui denuncia disservizi su trasporti e viabilità nei giorni dedicati alla Festa di Sant'Agata.

"Trasporti inesistenti - scrive la consigliera pentastellata - e utenti lasciati in balìa di sé stessi, metropolitana inaffidabile e depotenziata, con la dirigenza che disegna un servizio ordinario come straordinario. Traffico in tilt e parcheggio selvaggio legalizzato. Strade bloccate e comunicazioni assenti. Parchi cittadini lasciati in stato di inesorabile declino (torneremo presto sull'episodio deplorevole della ragazza violentata alla Villa Bellini)".

"E mentre le massime autorità civili e militari sono impegnate giorno e notte nel garantire la presenza agli appuntamenti di rito - aggiunge - la città è autogestita, piombata in una deregulation ammessa e legittimata dalla straordinarietà del momento. Non credo sia impossibile conciliare devozione e gestione della città, afflusso di migliaia di visitatori e servizi, tradizione e rispetto delle regole. Serve però una regia forte, che non minimizzi o ceda al caos perchè tanto 'si è sempre fatto così'. Ci riusciremo mai?" - chiede la Ciancio.