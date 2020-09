Dissesto del Comune, la prossima udienza sarà il 20 ottobre

C'è stato un rinvio per quanto concerne l'udienza del procedimento relativo al dissesto del Comune di Catania. L'udienza verrà celebrata quindi il prossimo 20 ottobre e si deciderà sul rinvio a giudizio dei 30 indagati per falso ideologico nell'ambito delle indagini chiuse dalla procura della repubblica etnea nello scorso novembre sul dissesto economico dell'ente.

Tra i nomi di spicco, coinvolti nell'indagine, c'è quello dell'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, parte della sua giunta di allora, il collegio dei revisori dei conti in carica tra il 2013 e il 2018 ed alcuni dirigenti del Comune. Nel mirino delle fiamme gialle i conti dell'ente e le operazioni e gli atti che avrebbero poi portato nel baratro il Comune sino alla dichiarazione di dissesto fatta dalla nuova giunta.

"Avremo modo di dimostrare - ha detto in un comunicato Enzo Bianco - la piena correttezza dei nostri comportamenti. Ho sempre avuto ed ho piena fiducia nella magistratura. Già prima della mia sindacatura il Comune di Catania era predissesto dichiarato nel 2012 dall'amministrazione Stancanelli per indebitamenti della precedente amministrazione". "Le accuse a cui ci accingiamo a rispondere puntualmente nel merito-. aggiunge Bianco - non riguardano ovviamente interessi personali ma gli atti che hanno consentito al Comune di non precipitare nel default finanziario".