"Con rammarico ci troviamo costretti a dichiarare lo stato di dissesto del comune di Sant’Alfio, votato all’unanimità , con un solo assente, nonostante il tentativo di ricostruzione dei debiti esistenti relativi al 2022, periodo in cui questa amministrazione evidentemente non era in carica, che ha registrato un disavanzo di euro 954.282,50". E' quanto reso noto dal Sindaco di Sant'Alfio, Alfio La Spina. Con la dichiarazione dello stato di dissesto, l'amministrazione comunale potrà quindi assicurare solo i servizi essenziali.

"Tale risultato - continua il primo cittadino, ha generato difficoltà nella redazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, in quanto non risultavano sussistenti le condizioni e gli equilibri. Abbiamo solo potuto prendere atto delle condizioni di difficoltà non superabili con le risorse del Comune ed abbiamo avviato un'inevitabile valutazione circa le modalità di gestione delle criticità emerse tramite una procedura di risanamento economico finanziario, qual è il dissesto. Con la dichiarazione dello stato di dissesto, saranno assicurati i servizi essenziali. Le opere pubbliche, inoltre, saranno portate a compimento con i finanziamenti che in questi pochi mesi siamo riusciti ad ottenere. Vi sarà una doppia gestione delle partite debitorie: vecchie e nuove. L'organo straordinario di liquidazione (che verrà nominato in composizione monocratica), si occuperà dei debiti pregressi, mentre l‘amministrazione dell'attuale gestione. Questa amministrazione - conclude La Spina - proseguendo nel solco delle molte attività compiute in poco tempo e in condizioni oggettivamente assai complicata, vuol ripartire al più presto con un bilancio trasparente con il supporto di tutti coloro che svolgono attività nell'interesse del Comune di Sant'Alfio, con ruoli e compiti a vario titolo".