Dissesto, Suriano (M5S): “Condanna di Bianco conferma quadro sconfortante di mala gestione"

“Adesso la malapolitica che ha portato al dissesto di Catania ha un nome e un cognome, con la condanna dell'ex sindaco Bianco, della sua giunta e dei revisori. Nomi e cognomi che hanno contribuito al disastro dei conti pubblici. Adesso chi risarcirà i cittadini? Chi pagherà per i continui disservizi che hanno patito e stanno patendo i catanesi, chi chiederà loro scusa per le tasse comunali alle stelle?”, lo afferma la deputata nazionale del M5S Simona Suriano. “Il quadro tratteggiato dalla corte dei conti e che ha portato alla condanna è disarmante e sconfortante. Questa città, con un ex sindaco condannato e interdetto e un altro condannato e sospeso, non merita questo, non merita di restare in balia di una classe dirigente del genere che l'ha condotta nel disastro. E appare ancora più sconfortante come le istituzioni comunali abbiano avuto contiguità con altre istituzioni come l'Università", aggiunge Suriano. "Contiguità opache come, quella che riguarda il caso dell'ex assessore Licandro e le pressioni di Bianco per farlo diventare docente con uno stipendio faraonico. Ringraziamo gli inquirenti e la procura per aver portato alla luce le irregolarità del Comune e dentro e l’Università e i nostri portavoce in consiglio comunale per il loro attento lavoro di di opposizione e denuncia. Questa classe dirigente non conosce vergogna: sino a oggi è in programma per il prossimo giovedì la presentazione di un libro con gli interventi di Orazio Licandro per l’ateneo e di Barbara Mirabella per il Comune. Credo che la scelta più giusta per entrambi sia quella di non presenziare e di dimettersi", conclude la deputata pentastellata.

