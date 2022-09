Distretto socio sanitario, il Comune di Acireale assume due psicologi

L'amministrazione comunale ha proceduto all’assunzione a tempo determinato di due psicologi per conto del distretto socio sanitario 14, del quale il Comune di Acireale è capofila. Le assunzioni sono inserite nel Piano di attuazione locale per la realizzazione della quota servizi del Fondo povertà relativo all’annualità 2020. I due professionisti assunti sono Tiziana Scalia e Vittorio Castorina, inquadrati nella categoria giuridica D1, con contratto a tempo pieno (36 ore) e la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2023.

La firma del contratto è avvenuta in presenza del sindaco Stefano Alì e per il Comune è intervenuto, sottoscrivendo Antonino Molino, dirigente del settore direzione strategica del personale. Tiziana Scalia espleterà la propria attività al Comune di Aci Castello per 24 ore settimanali e al Comune di Aci Bonaccorsi per 12 ore settimanali. Vittorio Castorina è stato destinato al Comune di Acireale per 18 ore settimanali e altrettante a quello di Aci Catena.