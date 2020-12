Acireale entra nel Distretto turistico del Sud-Est

Il sindaco di Acireale, Stefano Alì', entra nel consiglio di amministrazione del Distretto turistico del Sud-Est, presieduto dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, rieletto all'unanimità. Il primo cittadino acese ha partecipato stamani all'assemblea ordinaria dei soci pubblici e privati del Distretto che si è tenuta al Palazzo Ducezio di Noto, nel corso della quale si è proceduto anche all’approvazione di alcune modifiche statuarie di rilievo, tra le quali spicca l’istituzione dell’Unità Operativa Unesco. Oltre ai Comuni di Noto e di Acireale, entrano a far parte del consiglio di amministrazione Confindustria Catania, Eurispes Sicilia, Sicilia Imprese e Cna Siracusa, quattro componenti private del Distretto, nonché i rappresentanti di altre cinque componenti pubbliche ovvero i Comuni di Catania, Caltagirone, Militello in Val di Catania, Siracusa e Scicli. “Il Distretto avrà al proprio interno l’Unità Operativa Unesco - ha commentato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti - che si occuperà dell’applicazione e del monitoraggio del Piano di gestione del sito delle città "tardo barocche del Val di Noto", appena revisionato". "Siamo soddisfatti dall'esito della riunione di stamani - ha aggiunto Stefano Alì', sidaco di Acireale - che si inserisce in un percorso più ampio che mira a sottolineare la rilevanza della nostra città in un percorso di assoluto prestigio quale è quello riferibile al "tardo barocco". E, personalmente, farò di tutto affinché Acireale possa ottenere un posto di spicco in tal senso, così da potere rientrare nel novero che le compete e che merita".