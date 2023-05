Distrugge due distributori automatici di bevande, denunciato

Individuato un giovane di 21 anni, residente ad Adrano, denunciato per danneggiamento. La notte del 21 maggio scorso, l’indagato si rendeva protagonista del danneggiamento di due distributori automatici di bevande, installati all’interno di un esercizio commerciale di vendita automatica, in territorio adranita. Il giovane, indispettito dal fatto che uno dei distributori, probabilmente a causa di un suo malfunzionamento, non erogasse il prodotto richiesto, lo danneggiava prendendolo a calci. Non contento di ciò, decideva di danneggiare allo stesso modo anche il distributore a fianco. Gli operatori del commissariato, dopo aver raccolto la denuncia da parte del titolare dell’esercizio commerciale, si ponevano alla ricerca dell’autore del gesto che riuscivano a individuare, grazie alle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dello stesso esercizio. I poliziotti, pertanto, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, dinanzi alla quale egli dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato, "considerato che i distributori erano esposti alla pubblica fede, e per il quale rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni".