Disturbo della quiete pubblica, chiuso per 5 giorni un locale di via Sangiuliano

Nella giornata di ieri, il Questore di Catania ha sospeso per cinque giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, in via Antonino di Sangiuliano. Il provvedimento è scaturito dall’ennesimo intervento da parte delle forze dell’ordine, quest’ultimo verificatosi nella notte tra venerdì e sabato scorso, alle ore 02.30 circa, per segnalazione, da parte dei residenti, di disturbo della quiete pubblica, musica ad alto volume, assembramenti di persone sulla pubblica via e diverse auto in sosta vietata, con intasamento del flusso veicolare.

Gli operatori della polizia municipale, verificato che, nonostante l’orario, ben oltre quello stabilito dalle ordinanze sindacali, nel locale veniva diffusa musica ad alto volume, con conseguente assembramento di persone all’esterno, hanno contestato al titolare dell’attività la sanzione amministrativa prevista per la violazione. Nella circostanza, l’esercizio pubblico, pertanto, è stato, ancora una volta, teatro di un episodio che desta allarme sociale, mettendo in grave pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Quello della notte scorsa, infatti, è stato l’ennesimo episodio in cui il locale è stato oggetto delle segnalazioni dei residenti della zona.

Numerose segnalazioni, infatti, sono pervenute, soprattutto, nelle ultime settimane, anche attraverso l’applicazione per smartphone “YouPol”, tutte riguardanti la richiesta di interventi di Polizia finalizzati ad arginare il fenomeno di disordine pubblico e disturbo della quiete cittadina che si ripete, soprattutto nelle serate di venerdì e sabato nella via di Sangiuliano, a causa dei locali notturni presenti.

Ritenuto, a seguito degli accertamenti eseguiti, che "l’esercizio dell’attività rappresenti una situazione di oggettivo pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha, dunque, deciso di sospenderne i titoli autorizzativi, decretandone la chiusura, divenuta esecutiva nella serata di ieri con l notifica all'interessato", si legge nella nota della questura.