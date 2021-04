Avviso orale per il 29enne che girava in scooter al Garibaldi: non potrà usare il telefono

Si tratta di un pluripregiudicato di 29 anni con numerosi precedenti di polizia, recentemente arrestato in flagranza per il reato di lesioni personali aggravate

La questura di Catania ha sottoposto ad avviso orale il ragazzo ripreso in un video, pubblicato su Tik Tok, mentre scorrazzava a bordo di uno scooter elettrico all’interno dell’ospedale Garibaldi – Nesima dov’era ricoverato. Il giovane è un pluripregiudicato di 29 anni con numerosi precedenti di polizia che nel filmato si vantava d’essere riuscito a farsi portare lo scooter all’interno dell’ospedale, correndo a bordo del mezzo elettrico in un cortile interno del nosocomio, introducendosi anche in un corridoio interno dell’edificio. Il gesto sconsiderato ha creato scompiglio nel nosocomio e ha messo a repentaglio la sicurezza del personale sanitario e delle persone ricoverate.

L’uomo, recentemente arrestato in flagranza per il reato di lesioni personali aggravate, nel video si fa riprendere con atteggiamenti sprezzanti di ogni regola del vivere civile. Gli è stato notificato un provvedimento di avviso orale “aggravato”, con cui, oltre all’ingiunzione di tenere una condotta conforme alla legge e alle altre prescrizioni inibitorie, gli viene vietato l’utilizzo del telefono cellulare. La violazione di queste prescrizioni comporterebbe la reclusione da uno a tre anni e una multa da 1.549 a 5.164 euro. Da questo momento, se dovesse perseverare nel tenere un comportamento contrario alla legge, l’uomo potrebbe andare incontro alla sorveglianza speciale.