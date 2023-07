Porto, per accedere al lato ovest è ora necessario consegnare un documento

Da meno di una settimana, la procedura per l'accesso al lato ovest del porto di Catania è stata modificata ulteriormente. Chi non possiede una specifica autorizzazione annuale, deve infatti consegnare un documento di identità alla guardiola, ricevendo in cambia una targhetta numerica da riconsegnare in uscita. "Questa nuova prassi rappresenta un grosso problema per molti diportisti - spiega un lettore di Cataniatoday, amareggiato - in quanto in caso di controlli in mare, da parte di capitaneria o guardia di finanza, ci si troverebbe ad essere sprovvisti di documenti, incorrendo in possibili sanzioni. Sarebbe quindi opportuno ripristinare la procedura precedente, che prevedeva una semplice registrazione dei dati. Rendere sempre più complesso l'accesso al varco del braccio ovest penalizza, inoltre, tutti gli operatori privati presenti in zona".

Da quasi un decennio, questa parte del porto è stata inibita al libero accesso da parte della cittadinanza per motivi di sicurezza, legati alla presenza della nuova darsena commerciale. Più volte, in passato, è stato sollevato il problema, chiedendo all'autorità portuale ed al Comune una modifica parziale, anche per permettere ai tanti ciclisti o pedoni diretti alla Plaia di transitare in sicurezza, a fronte delle condizioni precarie in cui versa il viale Cristoforo Colombo.