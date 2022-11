Disabili, il comune di Giarre pubblica l'avviso per il contributo economico agli accompagnatori

Il Comune di Giarre, in qualità di Comune capofila del Distretto Socio sanitario n. 17, ha pubblicato un avviso per l’erogazione di un contributo economico concesso ai caregiver familiari finalizzato al sostegno del ruolo di cura ed assistenza. L'istanza può essere presentata a partire dall'1 novembre e fino al 15 novembre 2022 a mano, presso l'Ufficio Protocollo del comune di sito in via Callipoli, 81 o tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it .

L'avviso pubblico caregiver