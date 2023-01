Domenica 14 maggio Corri Catania si prepara a tagliare il nastro della quindicesima edizione

Domenica 14 maggio Corri Catania - corsa/camminata di solidarietà aperta a tutti - si prepara a tagliare il nastro della quindicesima edizione. Un traguardo importante frutto della capacità di aggregare e coinvolgere, anno dopo anno, sportivi, famiglie, bambini, anziani, disabili, giovani e meno giovani lungo le strade del capoluogo etneo per una festa di sport e solidarietà ricca di emozioni e divertimento.

“Catania corre per Catania” è lo slogan che accompagna la manifestazione fin dalla prima edizione del 2009 e che sintetizza lo spirito solidale di tutti i partecipanti di ogni età e capacità che indossano la maglietta dell’evento e diventano protagonisti di una domenica all’insegna del benessere, dell’amicizia, del divertimento, dell’allegria; una domenica che permette di vivere Catania in maniera unica, con la consapevolezza di correre o passeggiare per una vera e propria “gara di solidarietà”.

Mancano poco più di 4 mesi ed è sempre palpabile l’entusiasmo attorno alla corsa/camminata organizzata dalla Corri Catania Ssd, con il patrocinio del Comune di Catania, che prenderà il via con il Corri Catania Village, allestito in piazza Università a partire da giovedì 11 maggio.

A breve sarà svelato nei dettagli il progetto solidale che costituirà l’obiettivo della prossima edizione e che rappresenta il filo conduttore della manifestazione, a partire dall’intensissima fase promozionale che scatterà a inizio marzo e che costituisce una delle chiavi del successo dell’evento. Fra le novità del 2023, insieme al percorso che anno dopo anno tocca punti sempre diversi del centro storico per permettere di scoprire la città e le sue bellezze, ci sarà la maglietta del 2023 con una “chicca” celebrativa della 15^ edizione.

Il primo fine settimana di marzo è in programma l’anteprima “Da 10 a 99” per assicurarsi uno dei 90 pettorali a due cifre e, a partire da quel momento, saranno attivati i Corri Catania Point dove sara possibile trovare i kit della corsa/camminata. “Vogliamo che Corri Catania sia come sempre una festa della città - sottolineano gli organizzatori - un’occasione per condividere una giornata speciale capace di aggregare tante realtà e per centrare insieme l’obiettivo solidale del 2023”.