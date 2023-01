Sant'Agata, domenica appuntamento con le aperture straordinarie di Palazzo degli Elefanti

Domenica prossima ultimo appuntamento con le aperture straordinarie di Palazzo degli Elefanti organizzate per le festività agatine con grande riscontro di pubblico.

Dalle 9.30 alle 12.30 cittadini e turisti possono usufruire delle visite guidate del municipio, a cura dell’associazione Guide turistiche Catania, ed assistere nella sala Bellini, a partire dalle 11, all'ultimo dei matinée musicali promossi dal Comitato dei festeggiamenti agatini con la direzione artistica del Maestro Fabio Raciti, violinista e direttore d'orchestra.

Il tour guidato del palazzo di Città prende il via dall'atrio che espone le carrozze del Senato, che la mattina del 3 sfilano per l'offerta della cera a Sant'Agata, e conduce attraverso il sontuoso scalone monumentale alle diverse sale impreziosite dalle tele di Sciuti, dagli affreschi di Contrafatto o le opere di Emilio Greco.

Per il concerto nel salone Bellini il Maestro Raciti dirige l' Orchestra da Camera catanese, organista Salvatore Signorello, insieme alla Corale "Canticum Vitae" formata da venti elementi. In programma musiche sacre in onore di Sant' Agata: "Orsu' Voi devoti", dall' omelia del Card. Dusmet, la "Coroncina di Sant' Agata", composta da Maugeri, "O Eroina del cielo" di Tarallo, il tradizionale "Inno Popolare a Sant' Agata", di Corsaro e Licciardello