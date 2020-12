Evade dai domiciliari, polizia arresta pregiudicato 32enne

Personale del commissariato Borgo-Ognina, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dell’illegalità e della criminalità diffusa, ha arrestato per il reato di evasione il trentaduenne C.D.C., pregiudicato con diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. In particolare, gli agenti operanti, durante i servizi di controllo, accertata l’assenza dell’uomo dal luogo in cui avrebbe dovuto scontare la misura degli arresti domiciliari, si mettevano immediatamente sulle sue tracce, riuscendo in brevissimo tempo a rintracciarlo ed a trarlo in arresto per il reato di evasione. Su disposizione del P.m. di turno, l’evaso, in attesa del giudizio di convalida, è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari.