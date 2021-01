Diocesi di Acireale, don Francesco Panebianco compie 100 anni

La diocesi di Acireale festeggia don Francesco Panebianco, che oggi compie 100 anni. Nato a Maugeri il 12 gennaio 1921, don Francesco è stato ordinato presbitero dal vescovo monsignor Salvatore Russo il 9 luglio 1944. Dal 1950 al 1963 è stato parroco della comunità parrocchiale Santa Maria La Stella dell'omonima frazione sant'antonese, e per 50 anni, fino al 2013, ha guidato la comunità parrocchiale Santa Maria delle Grazie di Maugeri. "Ancora oggi - dice il vescovo Antonino Raspanti - conosco l'affetto che lo lega alle famiglie delle comunità che ha servito e la stima che esse provano nei suoi confronti. E' assicurato il mio ricordo nella preghiera per tutti questi anni di fedele servizio alla Chiesa e di bene elargito". Anche il vicario generale, monsignor Giovanni Mammino, si unisce al coro di auguri per il confratello presbitero. "Certo che continuerà a servire la Chiesa come gli sarà possibile, il Signore lo colmi di ogni grazia. Uomo di carità per il popolo di Dio che il Signore gli ha affidato".