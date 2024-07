Don Giovanni Salvia lascia Sant'Alfio e riceve la cittadinanza onoraria

Padre Giovanni Salvia ha lasciato dopo cinque anni la comunità di Sant’Alfio per un nuovo incarico, che lo riporta nella sua Francavilla di Sicilia. Una chiesa gremita di parrocchiani l’ha salutato con commozione e affetto. "Sono stati cinque anni meravigliosi - ha detto - anche quando l’Etna ci ha creato dei problemi. Poi il Covid. Ma la forza della fede e l’amore verso i nostri Santi mi hanno portato a vivere la gioia che è stata condivisa dai miei parrocchiani. Ringrazio il mio vescovo Antonino Raspanti per la fiducia che mi ha dato e lascio queste due parrocchie, Sant’Alfio e Puntalazzo con un magone. Non è un addio ma un arrivederci a presto". Il primo cittadino, Alfio La Spina, nel consegnare la cittadinanza onoraria, ha sottolineato come padre Giovanni abbia portato "gioia , ironia e spensieratezza" con un servizio pastorale esemplare. "Grazie don G per il lavoro che hai svolto, per le relazioni che hai creato, per la pazienza che hai dimostrato verso la comunità santalfiese, per il tuo impegno culturale, integrando con intelligenza proposte nuove. Il sostegno sociale verso i più bisognosi, specialmente i più piccoli. Un pastore che ha guidato il suo gregge con saggezza, che ci ha insegnato come incontrare Gesù nell’ascolto della parola e della preghiera personale e comunitaria. Auguri di tutto cuore e riconoscenza per il tempo vissuto con la nostra comunità". Il presidente della pro loco di Sant’Alfio, Antonio Trovato, ha consegnato una targa ricordo e il titolo di socio onorario al parroco don giovanniGSalvia, in riconoscimento del suo servizio pastorale.