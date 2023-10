Don Nuccio Puglisi nuovo direttore della Caritas Diocesana di Catania

È don Nuccio Puglisi il nuovo direttore della Caritas Diocesana di Catania. Lo ha nominato l’Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, lo scorso 4 ottobre. “È stata una bella sorpresa - precisa il nuovo direttore subito dopo la nomina -, nel giorno del Transito di San Francesco, sentirmi chiamare dal mio Vescovo ad un incarico così importante, tanto importante da farmi sentire davvero piccolo. E forse è questo… forse è proprio questa piccolezza, questo senso di timore e tremore davanti ad una tale responsabilità, a costituire l’atteggiamento essenziale per affrontare questa nuova stagione del mio ministero. Timore sì, perché più grande è l’amore a cui si è chiamati, più ci si sente amati e ci si sente figli. Paura mai, perché ciò che viene da Dio non deve mai spaventarci: la paura, per ogni cristiano, altro non deve essere se non una ‘collocazione provvisoria’. E vorrei proprio poter dare questo a tutti quei fratelli per cui oggi assumo questo incarico; quei fratelli che magari vivono ogni giorno con la più umiliante delle paure: quella di non poter mangiare, di non poter sentire il profumo di un pane quotidiano”.

Don Gaetano Roberto Puglisi, per tutti padre Nuccio, è nato il 13 aprile del 1978 a Catania. Ordinato presbitero il 3 gennaio 2012, svolge il suo servizio di parroco a Cristo Re in Paternò ed è assistente ecclesiastico degli Scout d’Europa per il distretto della Sicilia orientale. Da sempre impegnato in prima linea nel coinvolgimento dei giovani alla vita parrocchiale, operando anche nella variegata e complessa periferia catanese, don Nuccio conosce le tante fragilità che affliggono le persone che quotidianamente usufruiscono dei servizi della Caritas e proprio a loro si rivolge nel suo primo messaggio da Direttore: “Vorrei dirgli di non avere paura. Cristo Crocifisso viene in soccorso a tutti, e tutti possono incontrarlo Risorto, anche se all’inizio non lo riconoscono. Ma è solo perché la fame (di cibo e di senso) ci annebbia gli occhi e il cuore. Vorrei che tutti questi nostri fratelli lo incontrassero e lo riconoscessero allo spezzare di un pane, quel pane a cui solo Dio può provvedere, che solo Cristo può spezzare, ma che siamo solo noi a poter donare”.

Don Nuccio è stato chiamato a sostituire don Piero Galvano che per un decennio ha guidato la Caritas Diocesana di Catania. “Dopo 10 anni - evidenzia - è giusto passare il ‘testimone' ad un altro Direttore più giovane, sia per non correre il rischio di fossilizzarsi, ma soprattutto per dare nuovo impulso creativo alla Caritas nel servire i poveri”. Un impegno quotidiano scandito da iniziative e opere segno che hanno alleviato sofferenze e supportato tante persone a riprendersi. Un percorso intessuto di rapporti e umanità: “Ringrazio innanzitutto - conclude don Piero - i due Vescovi che mi hanno permesso di svolgere questo mio servizio, Mons. Salvatore Gristina e Mons. Luigi Renna, i collaboratori e i volontari della Caritas, tutti i benefattori, le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni che in rete hanno collaborato con la Caritas per aiutare le persone bisognose, italiani e immigrati”. In chiusura, nell’ottica del previsto accompagnamento nel corso del passaggio di consegne, “auguro di cuore al nuovo Direttore di servire i poveri secondo lo spirito evangelico di accoglienza, fraternità e di condivisione”. Ad attendere il nuovo Direttore un cammino impegnativo che affronterà con l’ausilio del vicedirettore Salvatore Pappalardo e di tutta l’equipe dei professionisti della Caritas Diocesana: “In questo periodo di grande emergenza sociale, sentiamo la responsabilità della nostra presenza sul territorio - afferma Pappalardo -, pertanto al nuovo Direttore chiederò di guidarci in questo cammino di speranza”.