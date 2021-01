Donata una macchina del caffè al centro vaccinazioni del Presidio Ospedaliero S. Marco

Grazie alla generosità della ditta Lo Re lo spazio vaccinazioni allestito al S. Marco, che al momento è oggetto di via vai di personale aziendale e delle ditte che operano all’interno (pulizia, sociosanitari, ristorazione etc) per sottoporsi al vaccino secondo il cronoprogramma previsto dal Ministero della salute, si arricchisce da oggi di un momento di piacevole sosta. Ieri mattina, con una breve cerimonia di ringraziamento a cui ha presenziato Rosario Cunsolo, dirigente medico presso la Direzione dell’ospedale, in rappresentanza dell’Azienda, è stata installata una macchinetta del caffè corredata da 1000 cialde con relativi kit donata dalla ditta DAKRI s.r.l. di Lo Re Danilo, titolare della Lo Re Caffè, una grande azienda che si occupa di torrefazione, confezionamento e distribuzione di caffè con sede alla zona industriale di Misterbianco, che ha voluto così manifestare solidarietà al personale, offrendo loro una pausa caffè anche nel momento della vaccinazione, vissuta da molti come un momento di grande gioia perché allontana l’incubo del contagio dal virus, che per gli operatori sanitari è stato sempre presente e concreto durante la loro attività lavorativa.