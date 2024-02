Donati dal Rotary Club Catania Est 400 pasti caldi per i senzatetto

Si è celebrato ieri 23 febbraio il Rotary Day, anniversario della fondazione del Rotary International, il più grande e importante club service mondiale che vede la sua presenza anche nel territorio catanese.

Il Rotary Catania Est ha deciso di festeggiare questo 119° anniversario con una attività di volontariato dedicata a i senzatetto della città di Catania: in collaborazione con il Fir-Forza intervento rapido della Protezione Civile tramite le Aquile di Misterbianco e il supporto della stazione dei carabinieri di piazza Verga, il Catania Est ha organizzato una distribuzione di oltre 400 pasti caldi che è iniziata alle ore 19 presso il parcheggio antistante l'ex hotel Excelsior e che ha visto gli oltre 20 volontari dividersi in squadre per distribuire i pasti caldi in giro per la città.

"Un segno tangibile di presenza nel territorio con un gesto che va incontro alle esigenze di chi ha più bisogno", dichiara il presidente del Catania Est Dimitri Tosi.

"Noi come rotariani - prosegue Tosi - ci spendiamo tutto l'anno: ma la scelta del service di oggi e anche legata a quel primo incontro Rotary di 119 anni fa che diede vita al nostro Club Service proprio davanti ad un piatto di pasta".

"Ringraziamo il Fir nella persona del Presidente Salvatore Silvestro Calì per la cucina da campo, le Aquile di Misterbianco per il supporto per la preparazione dei pasti, il Luogotenente dei Carabinieri di Piazza Verga Luigi Lauriola per il supporto logistico e il Comune di Catania per la disponibilità del suolo pubblico: giornate come questa ci ricordano che insieme si possono fare grandi cose", conclude Dimitri Tosi.