I finanzieri donano un'autovettura ai volontari Avis

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha donato un’autovettura del Corpo, ormai dismessa dal servizio operativo, all’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Acireale. Nell’ambito del periodico rinnovamento del proprio parco automobilistico e dopo oltre un decennio di utilizzo da parte delle Fiamme Gialle etnee, una Fiat Panda con i colori di serie, in ottime condizioni generali ma comunque non più rispondente alle stringenti caratteristiche previste per l’impiego operativo, è stata consegnata presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Acireale alla locale sezione dell’Avis l’associazione è impegnata dal 1926 nella promozione della cultura della donazione del sangue e nella gestione diretta della raccolta, d’intesa e in sinergia con le strutture ospedaliere pubbliche nazionali. L’autovettura sarà principalmente destinata al trasporto delle sacche di sangue e dei suoi componenti dai numerosi Punti di Raccolta, dislocati sul territorio di competenza, ai Centri Trasfusionali di riferimento, oltre ad essere impiegata nelle numerose esigenze connesse all’attività istituzionale solidale. L’iniziativa benefica è il segno tangibile della vicinanza e del sostegno del Corpo al quotidiano impegno delle realtà locali che si mettono in gioco per il raggiungimento del benessere collettivo. Il culmine della significativa giornata si è avuto con la consegna delle chiavi dell’autovettura da parte del Ten.Francesca Zerbito, Comandante del Reparto territoriale, nelle mani del Presidente del Consiglio direttivo della sezione Avis di Acireale, la dott.ssa Angela Belfiore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.