Donazione del sangue, iniziativa ad Aci Bonaccorsi: ci sarà anche il Catania SSD

Appuntamento per la donazione del sangue ad Aci Bonaccorsi. "Una giornata col cuore", organizzata dal gruppo Fratres "Lauretta" e patrocinata dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi - Catania, andrà in scena sabato 10 dicembre in Piazza della Regione con l'autoemoteca del Gruppo Fratres "Gabriella" di Misterbianco che accoglierà i donatori dalle 8:30 alle 12:00.

Si tratta di un'iniziativa accolta anche dal Catania SSD che intende contribuire a diffondere la cultura della donazione. Sarà presente una delegazione del club rossazzurro guidata dal vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e dal responsabile del settore giovanile Orazio Russo.

Nella città etnea secondo i dati, del Centro Trasfusionale dell’ospedale Garibaldi che assiste oltre 200 pazienti talassemici, la carenza di donatori comporta la mancanza di almeno 3.000 unità di sangue ogni anno. Donare emocomponenti serve a produrre i medicinali "salvavita". Inoltre è un modo per tenere sotto controllo la propria salute.

In Italia le donazione di sangue permettono annualmente di salvare la vita a circa 630.000 persone.