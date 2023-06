Paziente del San Marco dona il fegato ad un palermitano: i carabinieri scortano i medici

Le gazzelle ed i motociclisti del nucleo radiomobile del reparto operativo dei carabinieri di Catania hanno impiegato appena 12 minuti e 50 secondi per percorrere i quasi 16 chilometri di strada che separano l'ospedale San Marco ed Cannizzaro, permettendo ai medici di salvare la vita ad un paziente in condizioni critiche. Poco prima delle 8 (il fatto è avvenuto alcuni giorni fa), la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una richiesta di scorta ad un mezzo sanitario, che avrebbe dovuto trasportare un organo ed un’equipe medica dall’ospedale di Librino, fino alla piazzola di decollo dell’elicottero del 118 posizionata a ridosso del Cannizzaro. Solo nella notte precedente, infatti, si era venuta a creare la possibilità di un trapianto urgente di fegato da un donatore di Catania ad un paziente palermitano.

Ricevuta l’urgentissima richiesta, in pochissimi minuti è stato quindi immediatamente predisposto un servizio di viabilità con quattro carabinieri a bordo di due moto Ducati 1200 “Multistrada” e di un’Alfa Romeo Giulia. Terminata la delicata fase di espianto, l’organo è stato pertanto posto in un apposito contenitore refrigerato e caricato sul furgone con a bordo tre medici. Da quel momento, il convoglio, in un’unica corsa ed a sirene spiegate ha attraversato la città, passando dall’asse dei servizi, dal porto e dal lungomare. Ogni istante perso o un semplice intoppo poteva essere fatale per chi era, in un ospedale di Palermo, già in sala operatoria per l’intervento d’impianto.

L'organo ha così raggiunto l’elicottero in soli 12 minuti e 50 secondi. Subito dopo è avvenuto il decollo alla volta del capoluogo siciliano. L’attività, che rientra nei compiti precipui dei nuclei radiomobili di tutta Italia, è stata fondamentale, visto che i tempi tra espianto ed impianto sono assai ristretti, nell’ordine di pochissime ore.