Nuova donazione di organi al Cannizzaro: è la quarta nel 2023

Nuovo prelievo multiorgano all’ospedale Cannizzaro di Catania. A donare è stato un paziente di mezza età, deceduto a seguito di una grave emorragia cerebrale. Ricoverato nell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione, dove ha completato il percorso diagnostico-terapeutico, il paziente è entrato in osservazione. Grazie al consenso dato dai familiari, è stato possibile prelevare le cornee da parte degli specialisti oculisti del Cannizzaro, con destinazione la Banca degli occhi, e il fegato da parte di un’équipe specializzata dell’Ismett di Palermo. Si tratta del quarto prelievo multiorgano del 2023 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il precedente era stato nel mese di aprile, quando un paziente deceduto per aneurisma cerebrale aveva a sua volta donato fegato, reni e cornee. "Siamo profondamente riconoscenti verso i familiari che in quest’ultimo caso come anche in altri prima, pur in un momento di sofferenza, hanno compiuto un gesto di altruismo – dice il dott. Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Cannizzaro – dando possibilità di una vita migliore ad altre persone. Ringraziamo le équipe impegnate nelle attività di prelievo e in tutto il delicato percorso di assistenza ai pazienti e ai familiari, in particolare il direttore di Anestesia e Rianimazione dott. Savino Borraccino, il coordinatore locale trapianti dottoressa Antonella Mo, il coordinatore infermieristico Matteo Sortino. La nostra azienda ospedaliera – conclude Giuffrida – continua il suo forte impegno, in raccordo con il Centro Regionale Trapianti, per contribuire alla crescita della cultura della donazione".