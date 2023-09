Magistrati, poliziotti e vigili del fuoco donano il sangue davanti al tribunale

Nuova tappa del Progetto "Dal Sangue donato al Sangue versato": DonatoriNati e Anm, con il patrocinio della Corte di Appello di Catania e del tribunale etneo, hanno organizzato una raccolta straordinaria di sangue, chiamando magistrati, vigili del fuoco e poliziotti a dare l’esempio. L’appuntamento è per giovedì 21 settembre, dalle ore 8 alle ore 12, nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia di Catania. Ad attendere i volontari un’autoemoteca della Fratres. L’iniziativa è volta a commemorare il giudice Rosario Angelo Livatino, nell'anniversario della sua tragica scomparsa. "Memoria e solidarietà si intrecciano in una giornata in cui il ricordo è ancora più presente: il giudice Livatino ci ha insegnato l’importanza di donare per proteggere altre vite. DonatoriNati declina l ‘Esserci Sempre della Polizia di Stato divulgando un messaggio importante per sé stessi e per il prossimo “Chi dona sangue, dona vita", afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati, Claudio Saltari. "Dal sangue versato per la Giustizia al sangue donato per la Vita: nessuno più del Giudice Rosario Angelo Livatino può insegnarci, ogni giorno, l’importanza del dare e darsi agli altri per rendere il mondo un luogo migliore", conclude il Presidente Anm Catania, Alessandro Rizzo.