Giornata di "screening" e "donazione" di sangue alla Capitaneria di porto

Anche quest’anno presso la Capitaneria di porto di Catania, si è svolta una giornata di “screening” e “donazione” di sangue grazie al personale dell’Associazione donatori volontari sangue “San Marco”.

L'evento è stato preceduto da una mirata attività di informazione in favore dei militari della guardia costiera e del personale civile della Capitaneria di porto etnea, con l’obiettivo di sensibilizzare il personale sull'importanza della donazione del sangue e sul prezioso contributo utile alla collettività cittadina, con lo scopo di rafforzare la cultura della donazione in modo che essa non sia considerata un episodio sporadico, ma una costante, come costante è il bisogno di trasfusioni dei pazienti. Significativa è stata l’adesione tra il personale che ha fornito il proprio contributo all’iniziativa.

L’Ente volontario per l’occasione ha impiegato a bordo dell’autoemoteca 6 operatori volontari tra medici ed infermieri per la raccolta delle sacche di sangue. Il presidente dell’Associazione, Antonino Mazzone, ed il responsabile dell'attività di donazione del sangue, Rosario Battiato, hanno ringraziato l’Ammiraglio Antonio Ranieri per aver aderito all’iniziativa ed hanno espresso parole di vivo apprezzamento per l’ottima riuscita delle giornate dedicate alla donazione del sangue.