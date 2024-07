Con l'estate ritorna la carenza di sangue, l'appello della Fratres ai donatori

Con l'arrivo dell'estate si ripresenta puntuale la carenza di sangue negli ospedali delle tre aree metropolitane siciliane: Catania, Messina e Palermo. Le scorte di sangue si riducono drasticamente, costringendo le strutture sanitarie a centellinare le risorse per garantire le emergenze. Questo comporta il rischio di rinvio per gli interventi non urgenti e mette in difficoltà i pazienti talassemici, che necessitano di trasfusioni periodiche, alcuni anche ogni due settimane.

Per affrontare questa critica situazione, la Fratres Catania Enna Messina ha rilanciato la sua campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i donatori abituali e ai potenziali donatori. L'invito è a compiere un gesto di grande solidarietà prima di partire per le ferie.

"La vostra donazione non è una goccia nel mare. Mi rivolgo a tutta la popolazione - dichiara il Presidente del territoriale Fratres Catania Enna Messina, Angelo Salice - ai nostri donatori e a quanti si vogliano accostare a questo gesto di alto senso civico - prosegue Salice - affinché offrano il loro braccio adesso, nel momento dell'anno in cui è maggiormente necessario. Recatevi subito nei centri fissi e mobili Fratres delle tre città del nostro territoriale o nei centri trasfusionali ospedalieri per offrire quella goccia che, insieme a tutte le altre, servirà a raggiungere la quantità di sangue minima necessaria nel periodo estivo".