Screening ematico nel IV Municipio per individuare nuovi donatori di sangue

I consiglieri del IV Municipio Giuseppe Ragusa M5S) e Andrea Spina(Fdi), in collaborazione con l’associazione donatori sangue San Marco, hanno organizzato nella giornata di ieri, domenica 18 ottobre, un evento di screening ematico nei pressi di via Sebastiano Catania. Sono state effettuate 12 attività di analisi e seguiranno altri eventi con i soggetti ritenuti idonei alla donazione. "Sono davvero contento - ha detto il consigliere Spina - di aver partecipato a questo evento ed essere stato uno degli organizzatori dell'iniziativa, che non è mai stata fatta nel nostro quartiere. Vista l’affluenza ed i ringraziamenti pervenutemi da parte dei residenti e cittadini non mancheranno altre occasioni per ripeterla in altre postazioni 'calde' del nostro territorio". "Ringrazio l’associazione San Marco, il presidente Rosario ed i dottori presenti nell’emoteca - dice dal canto suo il consigliere Giuseppe Ragusa -per il loro lavoro svolto in modo efficace. I risultati ottenuti ci incoraggiano a proseguire con le donazioni, con la certezza di poter rendere un servizio utile alla comunità e lanciare dal IV Municipio un messaggio forte di solidarietà".

