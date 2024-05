Una giornata per promuovere la donazione di sangue nel VI municipio

Promuovere la cultura della donazione ma anche far capire l'importanza di questo prezioso gesto. È quanto si cercherà di fare nel corso della prima giornata dell’iniziativa "Io dono in municipio", evento organizzato dai donatori di sangue del Gruppo Fratres Padre Pio da Pietrelcina, dal Gruppo San Leone Catania e dal consiglio del VI municipio. Martedì 14 maggio dalle ore 08 e 30 presso la sede del VI Municipio – stradale San Giorgio 27, si terrà una giornata dedicata alla donazione e pre-donazione del sangue. "Un gesto all’apparenza semplice può fare moltissimo - spiega Debora Mazza, organizzatrice e Presidente del Gruppo Fratres Padre Pio da Pietrelcina - il sangue è un bene prezioso e insostituibile e ogni giorno migliaia di individui beneficiano delle donazioni volontarie, essenziali per il trattamento di patologie complesse, per la produzione di medicinali indispensabili e per la buona riuscita di interventi chirurgici". "Donare il sangue significa letteralmente donare una parte di sè a qualcuno in difficoltà - sottolinea il Presidente del VI municipio Francesco Valenti - significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità. Organizzare giornate come questa è innanzitutto un dovere civico, motivo per cui molti Consiglieri hanno deciso prontamente di partecipare in prima persona. La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi dovrebbe poter attingere in caso di bisogno".