C'è carenza di sangue ed il Policlinico cerca urgentemente donatori

La diminuizione delle donazioni di sangue nel periodo estivo, ed in particolare nel mese di agosto, determina periodicamente una situazione di grave carenza che si ripercuote sull’assistenza trasfusionale dei pazienti talassemici ed emoglobinopatici. Si tratta di una fascia di persone che necessita, per la loro sopravvivenza, di periodiche trasfusioni di sangue fresco (prelevato da non più di una settimana) ogni 15/20 giorni, tutto l’anno e che in questo momento vede interrotta la loro terapia salvavita.

A lanciare l’appello il direttore del centro trasfusionale del Policlinico, diretto dal dottor Sebastiano Costanzo. I donatori periodici che si trovano nella possibilità di farlo sono invitati a recarsi presso il centro prelievi del Policlinico di Catania, all’edificio 7 (palazzina del pronto soccorso), tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 7.30 alle ore 12.00, previa prenotazione al numero 095 3781874, come è imposto dalle norme di prevenzione della trasmissione della Covid.

Per coloro che non hanno mai donato ricordo i requisiti necessari: età compresa tra 18 e 60 anni; peso superiore a 50 chili; assenza di pregressa infezione per epatite, hiv, sifilide, malattie neoplastiche, malattie autoimmuni; assenza di comportamenti a rischio per la trasmissione delle suddette malattie infettive. Gli aspiranti donatori saranno sottoposti ad una visita medica di selezione, un test di screening ed un esame emocromo tramite prelievo di sangue, come previsto dalla legislazione regionale, e saranno ammessi alla donazione dopo qualche giorno. Non occorre essere a digiuno. Per ulteriori informazioni telefonare tutti i giorni dalle 7.30 alle 13.00 al numero 095 3781874.