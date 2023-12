Una giornata speciale per i bambini ricoverati all’ospedale Garibaldi Nesima. I piccoli pazienti del reparto materno-infantile Pediatria e chirurgia pediatrica, diretti rispettivamente dai dottori Antonio Palermo e Sebastiano Cacciaguerra, hanno vissuto una giornata particolare. Con grande gioia hanno ricevuto un sacco colmo di regali donati dal Gruppo Bruno Euronics, storica azienda nel mondo dell’elettronica e dell’informatica. In espansione in tutta Italia, ma con il cuore sempre a Catania, la Bruno Euronics ha scelto ancora di far sentire la propria vicinanza ed il proprio supporto a chi, in un periodo solitamente dedicato a feste e sorrisi, è purtroppo costretto a rimanere in ospedale a causa di problemi legati alla salute.

Bambini e genitori, insieme all’efficiente personale medico della struttura, hanno gioito e con commozione hanno scartato i regali a loro consegnati da Guido Fiore e Martina Pino, rispettivamente direttore del punto vendita di via Luigi Rizzo e marketing specialist della Bruno Euronics, auspicando di vivere le future festività a casa propria circondati dall’affetto e dal calore dei propri cari.