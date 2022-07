Anziana signora minaccia con un fucile i ragazzini che giocano sotto casa sua

I carabinieri della Stazione di Licodia Eubea hanno denunciato una 77enne del posto, per omessa custodia di armi e munizioni. Nella tarda serata di ieri, un cittadino ha segnalato al 112 che la signora aveva causato il panico tra alcuni ragazzi che si trovavano in strada, mostrando loro un fucile, probabilmente per intimorirli. L'intervento di una pattuglia ha consentito di verificare che la donna, in quel momento in casa in compagnia del figlio, deteneva due fucili calibro 12, che in quel momento erano semplicemente appoggiati ad un mobile della stanza da letto. I militari hanno verificato che la donna risultava essere legalmente detentrice delle armi e di 80 cartucce dello stesso calibro, delle quali, però, ha riferito di non essere in possesso, in quanto frutto di una vecchia donazione del padre ormai defunto. In merito alle “intemperanze” di cui la donna sarebbe stata artefice, la stessa ha riferito ai carabinieri che poco prima, per farli allontanare, aveva mostrato il fucile dal balcone della propria abitazione ad alcuni ragazzi giocavano in strada. Colpevoli, a suo dire, di disturbare con schiamazzi la sua tranquillità.