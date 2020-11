Coronavirus, donna muore al pronto soccorso dopo 30 ore in barella | video

Morta in appena due giorni dopo aver passato 30 ore su una barella. È la storia di Antonina, 73enne di Catania, deceduta dopo una lunga agonia. La figlia denuncia l'incredibile vicenda a "Pomeriggio Cinque". "Vogliamo urlare il nostro dolore - spiega - nostra made non è stata presa in considerazione dal pronto soccorso"