Perseguita l'ex marito e gli ruba le chiavi di casa, 34enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato una 34enne, accusata di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex marito.

Intorno alle 13 di ieri, l'ex coniuge 53enne della donna ha chiamato i carabinieri dicendo di essere stato derubato di uno zaino contenente un computer portatile ed altri vari oggetti, tra i quali le chiavi di casa.

L’uomo ha aggiunto che l’ex moglie in quel momento, nonostante il divieto di avvicinamento impostole dall’autorità giudiziaria, stava per dirigersi verso la sua abitazione. Giunti immediatamente in prossimità della casa dell’uomo, i militari hanno notato la donna uscire dal portone in evidente stato d’alterazione e, pertanto, l’hanno accompagnata in caserma per accertare i fatti. La 34enne, visibilmente alterata, ha tentato di aprire una porta della caserma per allontanarsi ma è stata immediatamente bloccata dai militari che hanno poi raccolto la denuncia del 53enne. La vittima ha loro raccontato che il giorno prima l’ex moglie aveva insistentemente bussato alla porta della sua abitazione dicendo di voler incontrare i due figli a lui affidati con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ma di non avergliene dato la possibilità per le prescrizioni imposte dalla legge.

La signora non si sarebbe però data per vinta perché l’avrebbe chiamato telefonicamente l’indomani, minacciando di buttare acido in viso ad una presunta sua nuova compagna, quindi si sarebbe recata a Catania presso la sede del posto di lavoro dell’ex marito. Il quale, alla fine del proprio turno, l’avrebbe notata nelle vicinanze della propria auto che aveva le quattro ruote a terra.

Da qui la richiesta d’intervento ai carabinieri. Ma la donna, incurante di ciò, si sarebbe scagliata contro di lui prendendolo a schiaffi e pugni e derubandolo dello zaino, per poi dirigersi verso la sua abitazione. La 34enne è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.