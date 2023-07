L'appello di una mamma: "Vorrei ringraziare e abbracciare chi ha soccorso mia figlia dopo incidente"

"Chiedo di poter pubblicare questo mio messaggio. Mi chiamo Loredana e vengo da Biancavilla, alle ore 11:20 di sabato 1 luglio, io insieme alle mie figlie di 4 e 2 anni abbiamo avuto un incidente nella strada industriale dell'Ikea. Solo Dio sa come siamo vive". Comincia così l'appello che una mamma, ancora ricoverata in ospedale, rivolge ai nostri lettori al fine di trovare quella persona che l'ha soccorsa. "Scrivo questo messaggio affinché arrivi alla persona che sto cercando. Mentre imploravo Dio sul corpo di mia figlia steso a terra, una macchina si è fermata con a bordo una signora che ha soccorso mia figlia in attesa che arrivasse l'ambulanza. Era un'infermiera, chiedo di poter abbracciare questa signora, ringraziarla e dirle che dopo giorni di agonia, mia figlia Giulia di 2 anni è miracolosamente fuori pericolo". "Siamo ancora ricoverati al San Marco di Catania - conclude la lettrice- qualora volesse venire a trovarci, oppure contattarmi per poterla ringraziare di persona. Grazie, chiedo di condividere a tutti ulteriormente questo messaggio in altri gruppi affinché arrivi a questo angelo".