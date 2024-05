Tenta di lanciarsi nel vuoto dal sesto piano per farla finita: donna salvata dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Librino hanno salvato la vita a una donna di circa 70 anni, che sabato mattina ha tentato il suicidio cercando di gettarsi dal balcone della sua abitazione al sesto piano di una palazzina in viale Grimaldi.

L'episodio si è verificato durante un servizio di perlustrazione del territorio, quando i carabinieri hanno notato la donna che si arrampicava pericolosamente sul ballatoio. Immediatamente, i militari sono intervenuti per scongiurare il tragico gesto.

Con un grande lavoro di persuasione, i carabinieri sono riusciti a stabilire un dialogo con la donna, creando un clima di empatia e fiducia. Dopo alcuni minuti di colloquio, la donna è stata convinta a rientrare in casa, allontanandola dalla volontà di farla finita.

I militari hanno quindi allertato i parenti, ignari del gesto della donna e il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza per soccorrere la donna. Visitata dai sanitari, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Marco" per ulteriori accertamenti. Le cause che hanno spinto l'anziana a tentare il suicidio non sono ancora state chiarite.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678

