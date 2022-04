Una signora trova una pistola ed una bomba a mano mentre pulisce casa

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina, insieme ai colleghi del nucleo artificieri ed alla polizia scientifica, sono intervenuti in un’abitazione privata in seguito al ritrovamento di una pistola e di un ordigno bellico risalenti alla seconda guerra mondiale. Mentre sistemava lo stanzino di un appartamento di viale Alcide De Gasperi, una donna ha rinvenuto tra i cimeli del marito defunto, una pistola custodita in una vecchia scatola. Si è subito recata in commissariato per denunciare quanto scoperto, facendo scattare l'intervento degli agenti nell’appartamento per ritirare l’arma in sicurezza. Durante il sopralluogo è stato trovato, nascosto dietro una libreria, un contenitore di cartone utilizzato per il confezionamento del latte, al cui interno era custodita una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. Una volta messa in sicurezza l’area, l’ordigno bellico, contenente ben 43 grammi di tritolo, è stato prelevato e fatto brillare in un luogo sicuro. Dai primi accertamenti sembrerebbe che entrambe le armi appartenessero al defunto suocero della donna, ufficiale dell’esercito durante l’ultima guerra mondiale.